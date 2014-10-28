В плену боевиков на Донбассе остаются более 400 человек – Семенченко

Об этом написал на своей странице в Facebook командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Некоторые два месяца, некоторые дольше. Обмен "всех на всех" был сорван изначально. Начали работать с СБУ месяц назад, вопреки всем крикам о "не лезьте ", - написал он.

Читайте такжеИз плена освободили 5 бойцов батальона "Донбасс" - Порошенко

При этом Семенченко сообщил, что за это время удалось освободить только 7 человек.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что из плена боевиков освободили еще 21 человека. Среди освобожденных - правозащитник Александр Кудинов, а также один военнослужащий Национальной гвардии, один боец 42-го территориального батальона, четверо военных 52-й бригады и 14 гражданских лиц.