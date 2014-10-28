Коалиционное соглашение написано на основе «Стратегии-2020» - замглавы АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в ходе брифинга.

«Хотелось бы подчеркнуть важность максимально оперативного процесса реформирования страны новой коалицией», - сказал Шимкив.

Также он сообщил, что «Блок Петра Порошенко» подготовил текст коалиционного соглашения, которое на две трети состоит из реформ, изложенных в программном документе президента Украины - «Стратегия 2020».

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При этом Шимкив отказался комментировать подробности коалиционного соглашения, сославшись на необходимость окончательного утверждения некоторых деталей документа со всеми участниками.

В ходе подсчета результатов внеочередных выборов в украинский парламент ЦИК обработала 90,02% протоколов: "Народный фронт" набирает 22,16%, "Блок Порошенко" - 21,77%, "Самопомич" - 10,96, "Оппозиционный блок" - 9,35%, Радикальная партия - 7,46%, "Батькивщина" - 5,7%.