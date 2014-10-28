СБУ даст оценку "гастролям" Кобзона на Донбассе

02:47, 28 октября 2014
Политика
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Служба безопасности Украины даст правовую оценку действиям российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который посетил Донбасс, несмотря на запрет въезда в страну.

Кобзон / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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"СБУ хотела бы забыть о всяких там охлобыстиных или кобзонах, но Иосиф Кобзон грубо нарушил национальное законодательство Украины, припершись к нам, несмотря на запрет въезда, как мелкий контрабандист-челночник, пересекая нашу границу нелегально! Очень скоро специалисты СБУ дадут комплексную правовую оценку действиям этого "гастролера", - написал он на Facebook.

27 октября Кобзон в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко завпівав "гимн" ДНР.

Сообщение by Markian Lubkivskyi.
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