СБУ даст оценку "гастролям" Кобзона на Донбассе

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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"СБУ хотела бы забыть о всяких там охлобыстиных или кобзонах, но Иосиф Кобзон грубо нарушил национальное законодательство Украины, припершись к нам, несмотря на запрет въезда, как мелкий контрабандист-челночник, пересекая нашу границу нелегально! Очень скоро специалисты СБУ дадут комплексную правовую оценку действиям этого "гастролера", - написал он на Facebook.

27 октября Кобзон в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко завпівав "гимн" ДНР.