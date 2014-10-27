Подсчет голосов в Луганской области могут умышленно затягивать - милиция

"В дежурную часть Северодонецкого горотдела милиции поступило сообщение о том, что на 106, 112, 114 окружных избирательных участках члены окружных избирательных комиссий умышленно затягивают подсчет голосов избирателей с целью внесения заведомо недостоверных данных в указанные протоколы", - сообщают на сайте МВД.

Читайте такжеМВД взялось расследовать исчезновение председателя, заместителя и секретаря ОИК №140

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В действиях председателей и членов окружных избирательных комиссий в милиции усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Украины. Данный факт зарегистрирован. Проверка продолжается.

Кроме того, Зеркало недели сообщает, что в 112 и 106 окружных избирательных участках больше, чем за сутки, подсчитали менее 5% голосов.

Так, члены 112 ОИК подсчитали лишь 4,34%, что составляет 14 голосов избирателей. В ОИК №106 обработали 4,62%, правда, количество подсчитанных голосов там доходит до 200.

В 106 и в 112 округах баллотируются экс-регионалы Юлий Иоффе (как самовыдвиженец) и экс-глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин (от "Оппозиционного блока"). Оба кандидата, по предварительным подсчетам, лидируют с большим отрывом.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ завела дело по факту нарушений на скандальном округе №217 в Киеве.