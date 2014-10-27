СБУ завела дело по факту нарушений на скандальном округе №217 в Киеве

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отмечается на сайте СБУ.

Так, следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей связи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается).

Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября заместитель руководителя штаба “Блока Петра Порошенко” Роман Зварыч заявил, что предпринимаются неоднократные попытки сорвать выборы в 217 округе в городе Киеве, где основными конкурентами были депутат Киевсовета Вадим Столар и командир батальона “Азов” Андрей Билецкий.

Главное следственное управление МВД Украины сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу сервера окружной избирательной комиссии № 217 в Киеве.

Вместе с тем, Комитет избирателей Украины сообщил, что на 217 округе (участок №800514) работники милиции совместно с представителями батальона «Азов» задержали машину с людьми, которые занимались подкупом избирателей. «После того, как их задержали, к избирательному участку приехала другая машина, из которой вышел мужчина с автоматом. Он демонстративно перезарядил оружие и требовал показать его людей, то есть, задержанных лиц...», - сообщил офис КИУ.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что глава столичной ОИК №217 в ближайшее время должен быть задержан милицией.

«Сейчас идет задержание председателя ОИК», - заявил Аваков.

Однако позже советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что следователи СБУ не нашли оснований для задержания председателя 217 ОИК. По словам Шкиряка, после допроса председателя ОИК следователи СБУ квалифицировали его действия по ст. 363 админкодекса - о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей, что предполагает взимание штрафа.

Сегодня кандидат в народные депутаты в округе № 217 Столар признал, что по результатам параллельного подсчета голосов, победу одержал его оппонент, командир батальона «Азов» Билецкий.