В Госспецсвязи не зафиксировали вмешательства в работу системы "Выборы"

16:35, 27 октября 2014
Политика
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В Госспецсвязи не зафиксировали несанкционированного вмешательства в работу информационно-аналитической системы "Выборы".

Вмешательства в работу системы "Выборы" не было / фото УНИАН

Об этом на брифинге в Центральной избирательной комиссии сообщил председатель Госспецсвязи Владимир Зверев.

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"Несанкционированного вмешательства в работу информационно-аналитической системы "Выборы" не зафиксировано", - сказал он.

По словам Владимира Зверева, DDoS-атаки на систему происходят, но они не повлияли на работу системы. "Сейчас мы не имеем ситуаций, которые бы могли помешать работе системы", - сказал он.

В то же время председатель Госспецсвязи назвал фейковой информацию в СМИ о взломе информационно-аналитической системы "Выборы".

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