СБУ опровергла информацию о взломе системы Центризбиркома: Хакеры ничего не контролируют

Информация о несанкционированных вмешательствах в электронную систему Центральной избирательной комиссии не отвечает действительности.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой специальной связи Украины обеспечивает бесперебойное функционирование информационных систем ЦИК», - отмечается в сообщении.

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Также подчеркивается, что совместные группы СБУ, ЦИК и Госсвязи провели проверку работы региональных сегментов системы «Выборы».

«Обеспечена физическая охрана центрального сервера и его региональных составляющих», - сообщили в СБУ.

«Любые заявления относительно якобы удачных несанкционированных вмешательств в киберпространство ЦИК или в элементы системы «Выборы» не отвечают действительности. Никакие хакеры ничего не контролируют», - отметил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Он заверил: «СБУ ответственно заявляет, что безопасный ход избирательного процесса будет обеспечен».