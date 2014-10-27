Председатель Запорожской ОГА Баранов подал в отставку (документ)

Об этом Валерий Баранов написал на своей странице в соцсети. "Прошу освободить меня от занимаемой должности председателя Запорожской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал он.

Валерий Баранов баллотировался в Верховную Раду по округу №74 как самовыдвиженец. В настоящее время Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 71,62% протоколов. Лидирует Петр Сабашук ("Блок Петра Порошенко") - 27,86%, у Валерия Баранова - 23,59%.

Как сообщал УНИАН, Валерий Баранова был назначен председателем Запорожской ОГА 3 марта.