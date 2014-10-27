Боевики обстреляли членов избирательной комиссии под Дебальцево

Как сообщили УНИАН в пресс-центре совместной мониторинговой кампании Донецкой облорганизации Комитета избирателей Украины и гражданской сети ОПОРА, 27 октября члены участковой избирательной комиссии №140884 (округ №53) под городом Дебальцево во время транспортировки избирательной документации из города Углегорска попали под обстрел.

По словам наблюдателей, инцидент произошел около 1.00 ночи. Секретарь ОИК №53 Ирина Верченко рассказала: «Нашу окружную комиссию 23 октября перенесли в Краматорск, именно поэтому членам УИК №140884 необходимо было ехать через Дебальцево. После подсчета голосов на участке они решили безотлагательно транспортировать документацию к нам. По дороге их машина попала под обстрел».

Читайте такжеВ КИУ голосование в прифронтовых округах на Донбассе назвали имитацией выборов Секретарь сообщила, что «к счастью, из членов комиссии никто не пострадал». Она также отметила, что «для обеспечения безопасности членов УИК, было принято решение транспортировать документацию из Углегорска в ОИК только днем».

В настоящее время все члены этой участковой избирательной комиссии в безопасности.

ОИК №53 обработала 3 из 12 протоколов УИК, которые были открыты в округе.