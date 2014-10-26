Украина перешла на зимнее время

В этом году день перевода часов совпадает с днем голосования на внеочередных парламентских выборах.

В последнее воскресенье октября Украина традиционно возвращается к зимнему времени, которое является географическим для страны.

В частности, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки переводятся на один час назад.

Стандартное время позволяет эффективнее использовать солнечный свет в течение дня и экономить электроэнергию. Однако многие врачи отмечают вред для здоровья человека в связи со смещением распорядка дня.

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"Зимнее" время (второй часовой пояс, UTC +2) считается естественным для 95% территории Украины.