Парламентские выборы не состоятся в 15 округах в Донбасса

Внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 26 октября, не будут проводиться в девяти из 21 округа в Донецкой области и в шести из 11 округов Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные о передаче бюллетеней ОИК по состоянию на сегодняшний день, которые размещены на официальном сайте комиссии.

В частности, бюллетени для голосования в Донецкой области не переданы в такие округа: № 41, 42, 43 и 44 (расположенные в городе Донецк), № 51 с центром в городе Горловка, № 54 с центром в городе Шахтерск, № 55 и 56, которые находятся в городе Макеевка, и № 61. В Луганской области бюллетени не переданы в такие округа: № 104 и 105 (расположенные в Луганске), №108 (Красный Луч), №109 (Краснодон), №110 (Алчевск) и № 111 (Старобешево).

Читайте такжеВ Украине сегодня "день тишины" перед выборами Также, согласно данным ЦИК, для проведения парламентских выборов были созданы 213 избирательных округов, из которых 21 - в Донецкой и 11 - в Луганской областях.

В соответствии с законом о статусе временно оккупированных территорий, в Крыму и Севастополе, на территории которых расположено 12 мажоритарных округов, выборы не будут проводиться.

Таким образом, из 225 округов выборы не будут проводиться в 27 округах.

Из этого вытекает, что в парламент могут быть избраны не более 423 депутатов.