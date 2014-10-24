Освобожденные от террористов территории Донетчины готовы к проведению выборов – Кихтенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, об этом руководитель региона Александр Кихтенко заявил сегодня в Краматорске на пресс-конференции.

Он рассказал, что областные власти вместе с силовиками будут делать все для безопасности людей не только на избирательных участках, но и в целом в населенных пунктах.

Председатель облгосадминистрации подчеркнул, что президент Украины поставил задачу провести парламентские выборы в соответствии с Конституцией – честно, прозрачно, а главное – безопасно для избирателей.

Вместе с тем, Кихтенко отметил, что есть округа, где нельзя гарантировать безопасность - их 12 и там выборы не состоятся. В тех же населенных пунктах, в которых избирательные участки откроются, проголосовать смогут 1,436 млн жителей области.

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Говоря о том, каким образом будет обеспечена безопасность в регионе в день выборов, губернатор сообщил, что для этого будут привлечены не только милиционеры, но и военные.

«Это необходимо для того, чтобы не было провокаций и голосование проходило в рамках действующего законодательства», - объяснил Кихтенко. При этом он подчеркнул, что непосредственно на избирательных участках будут дежурить правоохранители, а представители Вооруженных Сил Украины организуют несение службы за их пределами.

Отвечая на вопросы журналистов об участии в охране избиркомов добровольческих батальонов, глава региона подчеркнул, что они являются участниками антитеррористической операции и должны находиться только там, где им положено.

«В целом ситуация контролируемая и я не вижу причин, чтобы не обеспечить волеизъявление граждан», - отметил Кихтенко, говоря о безопасности 26 октября на контролируемых украинской властью территориях.

Председатель ОГА также подчеркнул, что областная власть принимает меры также для того, чтобы исключить возможность подкупа избирателей в день голосования, и силовикам даны поручения оперативно реагировать на такие факты.

Говоря о возможных провокациях в день выборов, Кихтенко заверил, что принимаются меры для их предотвращения – «активно работает разведка, усиливаются подразделения силовиков на особо проблемных территориях».