Россия превращает наблюдательную миссию ОБСЕ в сбор разведданных - советник Полторака

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Советник министра отметил, что в составе наблюдательной миссии ОБСЕ, которая должна была бы контролировать на Донбассе прекращения огня, являются представители России, которая является агрессором и стороной конфликта.

Читайте такжеВ ОБСЕ признались, что не проверяли российские "гуманитарные конвои"“Учитывая этот факт, можно не сомневаться, что вся положительная деятельность миссии будет блокироваться Россией и сведется в итоге к банальному сбору разведывательных данных о численности, составе, местах дислокации и вооружении украинских подразделений”, - написал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ планирует начать регулярные полеты беспилотников для наблюдения за ситуацией на востоке Украины с 24 октября.