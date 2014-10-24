Миссия ОБСЕ начинает использовать беспилотники на Донбассе (фото)

09:06, 24 октября 2014
Общество
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С сегодняшнего дня миссия ОБСЕ начинает использовать беспилотники для наблюдения за ситуацией на Донбассе.

Миссия ОБСЕ начинает исползовать беспилотники / фото УНИАН

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сегодня начнет регулярные полеты беспилотников для наблюдения за ситуацией на востоке Украины. "В пятницу в восточной Украине, при благоприятных погодных условиях, начнутся регулярные полеты беспилотников по задачам", - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ. 

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Беспилотники Schiebel Camcopter S-100 предоставлены и обслуживаются австрийской компанией Schiebel по контракту с ОБСЕ. Управление ими будет осуществляться с разрешения и под руководством наблюдателей миссии, а полученные данные будут собственностью ОБСЕ и назначаться исключительно для использования наблюдательной миссией.

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