Глава Черновицкой ОГА подал в отставку

Глава Черновицкой облгосадминистрации Роман Ванзуряк подал в отставку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Ванзуряк, соответствующее заявление он подал в администрацию президента 21 октября.

Ванзуряк аргументировал свое решение нежеланием «принимать участие в кулуарных играх и применении «административного ресурса» в интересах какой-либо политической силы или кандидата в народные депутаты».

«Такие безосновательные обвинения раздаются все больше, потому что градус борьбы и разных политтехнологических манипуляций ко дню голосования значительно возрастает. Кое-кто, наоборот, удивляется и обижается, что ему власть не помогает и бросает или подставляет «своих», - сказал Ванзуряк.

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Он отметил, что пока будет рассматриваться его заявление в администрации президента, пройдет не меньше недели. Но Ванзуряку важно показать всем именно сейчас, что он за кресло не держится.

"Я честно смотрю в глаза людям. В конечном итоге, со времени моего назначения в Украине действующий президент поменял не одного губернатора, который является абсолютно логическим – в мае прошли выборы, где легитимным президентом в первом туре стал Петр Порошенко. Сейчас состоятся парламентские выборы, по результатам которых глава государства должен сформировать свою властную вертикаль. Это нормальная демократическая практика. Это решение зависит исключительно от воли президента. Я останусь на Буковине, буду поддерживать наших воинов в зоне АТО, буду заниматься общественно-политической жизнью края», - отметил председатель Черновицкой ОГА.

Справка УНИАН. Роман Ванзуряк родился 13 апреля 1980 года в поселке Глубокая Черновицкой области. В декабре 2012 года был избран народным депутатом Украины от партии "УДАР Виталия Кличко" (№ 30 в списке). В марте 2014 года возглавил Черновицкую ОГА, заменив на должности бывшего регионала Михаила Папиева.