В четверг, 21 декабря, погода в Киеве изменится. Температура снизится, а солнца станет гораздо меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ожидается до +2°, а днем температура не поднимется выше +5°. Весь день в столице будет пасмурно, однако возможны кратковременные солнечные прояснения. Без осадков.
Прохлады добавит юго-западный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться: утром будет 739, а ближе к вечеру ожидается уже всего 732 миллиметра ртутного столба.
Погода 21 декабря - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
В Тернополе 21 декабря ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Виннице завтра автра будет 0°...+5°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +5°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+6°.
В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+12°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.