Прогноз погоды в Украине на 21 декабря 2023.

В четверг, 21 декабря, погода в Украине немного изменится. Практически по всей стране температура снизится на пару градусов, однако сильного похолодания ждать не стоит. Солнца станет меньше, а в отдельных областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +4°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 21 декабря ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра автра будет 0°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+6°.

В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+12°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.

Приметы погоды 21 декабря

Если синицы начинают с утра пищать -ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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