Кирилловку накрыл мощный ливень и шквальный ветер.

Непогода принесла беду в курортную Кирилловку. После ливня в поселке дворы превратились в озера.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

По данным гидрометстанций, в Кирилловке 7 августа был сильный дождь и шквальный ветер скоростью до 20 метров в секунду.

В результате непогоды затопленными оказались три домохозяйства на Приморском бульваре. По фото видно, что дворы превратились в озера, а вода попала даже в дома.

Спасатели откачали около 600 тонн воды.

Как ранее сообщал УНИАН, житель Днепра с юмором отнесся к тому, что его район затопило мощной ливнем и устроил прямо на улице "рыбалку" с ребенком. Курьезный случай произошел на жилом массиве Левобережный-2.

В то же время 8 августа в западные и северные области вернется 30-градусная жара. При этом дожди сместятся на восток. Небольшие осадки ожидаются в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Крыму.

Автор: Анастасия Горбачева