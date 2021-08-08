Сегодня небольшие дожди покапают в восточных областях Украины и в Крыму.

Сегодня, 8 августа, в западные и северные области вернется 30-градусная жара. При этом дожди сместятся на восток. Небольшие осадки ожидаются в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня в западных областях ожидается температура на уровне +28°...+31°. Будет много солнца и очень мало облаков.

На севере Украины +27°...+29°. Без осадков. Небольшая облачность и тоже много солнца.

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В центре страны сегодня в Черкасской и Кировоградской областях будет ясно и безоблачно. В остальных - небольшая облачность. Небольшие дожди пройдут в Днепропетровской области. А температура составит +28°...+31°.

На востоке сегодня ожидаются долгожданные дожди, пусть и не сильные. Температура снизится до +29°...+33°.

Жителей юга сегодня ждет солнечная погода, лишь в Запорожской области - небольшие дожди и облачность. Также осадки ожидаются в Крыму. Температура будет на уровне +28°...+32°.

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Автор: Екатерина Лиманская