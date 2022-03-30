В Киевской области есть несколько очагов возгорания.

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. В отдельных районах столицы присутствует запах гари.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"По состоянию на 14:00 30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на правом берегу и в состоянии перехода от неудовлетворительного к удовлетворительному на левом. Качество воздуха определяется концентрацией фракции пыли 2,5 мкм в атмосферном воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций нет", - говорится в сообщении.

При этом указано, что около 9:00 наблюдалось кратковременное превышение уровня сероводорода – 9,1 мкг/м3.

В то же время, по данным сервиса IQAir, уровень загрязнения воздуха в Киеве может быть опасным для людей, у которых проблемы с дыхательной системой. В связи с этим не рекомендовано открывать окна или проводить много времени на открытом воздухе.

Сервис saveecobot сообщает о нескольких очагах возгорания в Киевской области, что может быть причиной низкого качества воздуха в столице.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 19 марта по уровню загрязненного воздуха Киев оказался на третьем месте в мире.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, для смога в Киеве было несколько причин, среди которых пожар на свалке в Новых Петровцах из-за безветренной погоды.

24 марта жителей столицы попросили закрыть окна из-за пожара в области. Задымление наблюдалось в Святошинском и Голосеевском районах города.

Вас также могут заинтересовать новости: