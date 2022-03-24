Неподалеку от столицы наблюдается задымление.

Жителей столицы просят закрыть окна - тз-за пожара на Киевщине наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах города.

Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба КГГА.

"Городская власть призывает киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", - говорится в сообщении.

Советы от столичной власти:

делать влажную уборку;

поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;

если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации!", - подчеркнули в администрации.

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