Жителей столицы просят закрыть окна - тз-за пожара на Киевщине наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах города.
Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба КГГА.
"Городская власть призывает киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", - говорится в сообщении.
Советы от столичной власти:
- делать влажную уборку;
- поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации!", - подчеркнули в администрации.