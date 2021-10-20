Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В Японии произошло извержение вулкана Асо. Сообщений о жертвах или серьезных повреждениях в популярном туристическом месте не поступало.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, извержение произошло около 11:43 утра по токийскому времени.

Местное метеорологическое агентство повысило уровень опасности для вулкана до уровня 3 по пятибалльной шкале, запретив людям приближаться к горе. Специалисты также предупредили о крупных вулканических валунах и пирокластических потоках, рассеивающихся примерно в километре от кратера.

Вулкан Асо расположен на острове Кюсю в Японии. Извержения вулкана нередко приводили к человеческим жертвам.

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий

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Автор: Екатерина Лиманская