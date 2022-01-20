На западе Украины сегодня ожидается сильный ветер и метели.

На сегодня, 20 января, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, значительного снега и метелей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Ривне в четверг ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Тернополе 20 января ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет -4°...+2°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в четверг будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-2°.

В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +5°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью -5°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -10°...+2°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -4°.

В Северодонецке - будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -5°.

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