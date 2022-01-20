На сегодня, 20 января, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, значительного снега и метелей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, снег.
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
В Ривне в четверг ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
В Тернополе 20 января ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
В Виннице сегодня будет -4°...+2°, небольшая облачность, снег.
В Житомире в четверг будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-2°.
В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +5°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью -5°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-3°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -10°, днем -1°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -10°...+2°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -4°.
В Северодонецке - будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -5°.