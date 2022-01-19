В большинстве западных и северных областей завтра ожидается снег.

В четверг, 20 января, в западных и северных областях Украины немного потеплеет. Днем температура поднимется до 0°...+2°, а на юге - до +5°. При этом сильные морозы все еще ожидаются на севере и северо-востоке страны. Ночью - до -10°...-14°, а днем будет -3°...-5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Ривне в четверг ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Тернополе 20 января ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в четверг будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-2°.

В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +5°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -5°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -10°...+2°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -4°.

В Северодонецке - будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -5°.

Народные приметы на 20 января

20 января - день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если в этот день будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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