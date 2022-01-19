20 января в Украине ожидается температурные контрасты / Фото УНИАН
В четверг, 20 января, в западных и северных областях Украины немного потеплеет. Днем температура поднимется до 0°...+2°, а на юге - до +5°. При этом сильные морозы все еще ожидаются на севере и северо-востоке страны. Ночью - до -10°...-14°, а днем будет -3°...-5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, снег.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 20 января ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в четверг будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-2°.
- В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -5°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -10°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -10°...+2°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -4°.
- В Северодонецке - будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -5°.
Погода в Украине 20 января / фото УНИАН
Народные приметы на 20 января
20 января - день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если в этот день будет метель, то вся Масленица будет в метелях.