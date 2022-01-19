На 20 января в Украине объявили штормовое предупреждение / фото ua.depositphotos.com
Завтра, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о значительном снеге, метелях и сильном ветре.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.
"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
скриншот meteo.gov.ua
Напомним, в ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление местами будет до +1°...+4°. Однако уже к выходным морозы усилятся.