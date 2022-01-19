На 20 января в Украине объявили штормовое предупреждение / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о значительном снеге, метелях и сильном ветре.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
скриншот meteo.gov.ua

Напомним, в ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление местами будет до +1°...+4°. Однако уже к выходным морозы усилятся.

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