На высокогорье сегодня облачно и очень холодно.

В Карпатах бушует настоящая зима. На высокогорье уже несколько дней снежит, намело сугробы, а сегодня температура в горах упала до -7. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:00 19 апреля на горе Поп Иван облачно, ветер западный 7 м/с, температура воздуха -7°С", - сообщили спасатели.

Они также опубликовали несколько фото с заснеженной вершины.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

19 апреля дождей в Украине станет меньше, а те, что останутся, станут слабее. По данным Погода УНИАН, осадки сегодня ожидаются местами на западе и севере страны, а также в отдельных центральных областях. Температура существенно не изменится, несмотря на уменьшение количества осадков.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь ожидается температура в пределах +8°...+11°. На севере Украины будет несколько теплее, +9°...+13°. А вот самая теплая погода ожидается на востоке Украины, где столбики термометров покажут +14°...+21°. В центральных областях будет +10°...+16°, а на юге воздух прогреется до +14°...+16°.

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