Осадки ожидаются как в субботу, так и в воскресенье.

На выходных, 20 и 21 апреля, дожди в Украине продолжатся. Ожидаются небольшие температурные колебания, однако существенно погода не изменится. Прохладнее всего будет на севере и западе, а самая высокая температура будет на юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +12°, небольшая облачность, ливень.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +13°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +3°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+15°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +5°...+7°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +14°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+12°, ливень.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+21°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье температура составит +12°...+19°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+20°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+12°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +4°, днем +21°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +12°, днем +21°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -8°, днем до +7°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +1°, днем +14°, практически безоблачно. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью составит +2°, днем +4°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +2°...+8°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +1°...+11°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +10°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, температура +10°...+13°.

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