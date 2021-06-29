В Карпатах средняя месячная температура ожидается на уровне 16-18°, что близко к климатической норме.

В этом году июль будет жарким со средней месячной температурой 20-25°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, в Карпатах средняя месячная температура ожидается на уровне 16-18°, что близко к климатической норме.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы.

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Погода в июле: прогноз народного синоптика

Как сообщал Погода УНИАН, июль в Украине будет жарким и с большим количеством осадков. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бури, будут и аномально жаркие дни.

По прогнозу синоптика, начало месяца будет дождливым; с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара; 11-12 июля - дожди и бури; 16-17 июля - дожди; с 18 по 28 июля Украину накроет жара, 25 июля - гроза и буря; 30 июля - дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская