В следующем месяце украинцев ждут периоды сильной жары и дождей.

Июль в Украине будет жаркий и с большим количеством осадков.

Об этом в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

По прогнозу синоптика, начало месяца будет дождливым; с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара; 11-12 июля - дожди и бури; 16-17 июля - дожди; с 18 по 28 июля Украину накроет жара, 25 июля - гроза и буря; 30 июля - дожди.

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Погода в Украине до конца недели

По данным Укргидрометцентра, в Украине до конца недели ожидается очень жаркая погода обусловлена антициклоном.

В последние дни на большую часть территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.

Кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

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Автор: Екатерина Лиманская