Народный синоптик анонсировал потепление и прекращение дождей.

Несмотря на дождливое и прохладное начало августа в Украине, в ближайшее время погода нормализуется: осадки прекратятся, температура воздуха достигнет традионных летних показателей.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, совсем скоро Украину покинет циклон, сообщил он сайту "Телеграф". Само потепление начнется с 6 августа, тогда же прекратятся осадки. Подобная погода продлится до 14 числа, однако в отдельные дни возможны небольшие дожди.

Как отмечается, в указанный период температура воздуха днем по стране будет прогреваться до 30-34 градусов. Ночи будут несколько прохладнее - 16-20 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, почти по всей Украине ожидаются дожди. Осадков не будет лишь в отдельных западных областях. Местами дожди будут сильными, а на Левобережье ожидаются грозы. Температураный фон особо не изменится - по всей стране будет комфортно, +23°...+29°, лишь на Закрапатье столбики термомтеров поднимутся до +30°.

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