В среду, 3 августа в Киеве ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +18°, а днем воздух макимально прогреется до комфортных +25 градусов. В течение дня возможен дождь с грозой.
Ветер будет северный, а его скорость составит 2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 744-747 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Тернополе 3 августа ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, гроза.
В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.
В Херсоне в среду ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+26°,небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.