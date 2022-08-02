3 августа в Киеве также возможна гроза.

В среду, 3 августа в Киеве ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +18°, а днем воздух макимально прогреется до комфортных +25 градусов. В течение дня возможен дождь с грозой.

Ветер будет северный, а его скорость составит 2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 744-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, гроза.

В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+26°,небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.

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