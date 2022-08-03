В четверг, 4 августа, почти по всей Украине ожидаются дожди. Осадков не будет лишь в отдельных западных областях. Местами дожди будут сильными, а на Левобережье ожидаются грозы. Температураный фон особо не изменится - по всей стране будет комфортно, +23°...+29°, лишь на Закрапатье столбики термомтеров поднимутся до +30°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +27°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, легкий дождь.
- В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +15°, днем +27°.
- В Тернополе 4 августа ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, ливень.
- В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.
- В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+27°, ливень.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +26°.
Народные приметы на 4 августа
4 августа - день Марии Магдалины. Если гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.