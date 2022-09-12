Всю неделю погода в Украине ожидается переменчивой и динамичной.

В ближайшую неделю синоптическая обстановка будет характеризоваться динамичностью и изменчивым характером погоды.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, ожидается усиление западного переноса воздуха со стороны Атлантики и Западной Европы.

Видео дня

"Циклоны и котловины будут чередоваться с гребнями и полями повышенного атмосферного давления. Поэтому время от времени дождливая и ветреная погода будет меняться на малооблачную и спокойную", - пояснил он.

По прогнозу синоптика, температура воздуха также будет подвержена колебаниям, но в среднем окажется близкой к климатической норме, на юге даже выше нормы на 2-4 градуса.

Напомним, Украину с понедельника накроет циклон Пегги - поэтому неделя будет дождливой и прохладной. А ощутимое потепление придет со среды, 14 сентября.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в сентябре бабье лето в Украине ожидается только в западных областях. На остальных же территориях потепление возможно в октябре.

Вас также могут заинтересовать новости: