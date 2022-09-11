В понедельник, 12 сентября, практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

Украину с понедельника накроет циклон Пегги-поэтому неделя будет дождливой и прохладной. А ощутимое потепление придет со среды, 14 сентября.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра, 12 сентября, дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсеместно.

В понедельник в Днепре, Кропивницком, на Полтавщине и в восточных областях ожидается аж +17...+ 22 градуса, в Крыму - до +24 градусов. Холоднее всего будет в западной части Украины, на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, приграничных районах Сумщины и Харьковщины, западных районах Черкащины, там будет +10...+15 градусов. Ветер будет усиливаться до отдельных штормовых порывов на Западе и востоке Украины.

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"В Киеве понедельник будет влажным, облачным, с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, максимальная температура воздуха предполагается лишь +14 градусов", - говорит синоптик.

Диденко добавила, что потеплеет ощутимее в среду, 14 сентября.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в сентябре бабье лето в Украине ожидается только в западных областях. На остальных территориях потепление возможно в октябре.

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