На западе Украины бабье лето ожидается во второй половине сентября, а вот на остальной территории ждать его пока не стоит.

В сентябре бабье лето в Украине ожидается только в западных областях. На остальных же территориях потепление возможно в октябре.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Специалист пояснил, что метеорологическая осень, вероятно, уже наступила как минимум в северных, восточных и частично западных областях.

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По его прогнозу, до конца сентября погодные условия будут относительно вялыми без резких и значительных температурных колебаний. Исключением станет конец этой недели и начало следующей. Активный циклон принесет неустойчивую и дождливую погоду на Правобережье Украины. Дневной фон температур при этом будет колебаться в пределах +16...+22 °С, ночью около +5...+10 °С.

"В западных областях после прохождения циклона ожидаются более высокие температуры во второй декаде месяца, поэтому в данном регионе вероятно, что бабье лето наступит уже после 15 сентября", - сообщил синоптик.

На остальной территории страны более выраженный период тепла возможно будет в октябре, добавил он.

В Украине на выходных, 10 и 11 сентября, ожидается осложнение погоды. В частности синоптик Наталья Диденко предупреждает о дождях, похолодании и сильном ветре. По ее словам, уже ближайшей ночью и утром 9 сентября локальные дожди пройдут на Херсонщине и Николаевщине.

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