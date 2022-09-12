Холоднее всего сегодня будет на западе Украины.

Дожди в Украине продолжаются. Сегодня, 12 сентября, осадки вновь накроют практически всю страну. Местами дожди будут сильными и с грозами. На западе Украины температура днем упадет до +11°...+14°, на остальной территории страны будет теплее: местами на юго-востоке воздух прогреется до +20°...+23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +14°, дождь.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +12°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошнач облачность, ночью +12°, днем +14°, дождь.

В Виннице сегодня будет +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +7°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 12 сентября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +19°, легкий дождь.

В Днепре сегодня температура ночью будет +12°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +12°...+20°, легкий дождь.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +20°.

Народные приметы на 12 сентября

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12 сентября - в народном календаре 12 сентября - день Ивана Постника. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

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