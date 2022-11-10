Ухудшение погоды в Украине ожидается уже на следующей неделе.

С новой недели в Украине ожидается похолодание, а ближе к следующим выходным даже может заснежить. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - спрогнозировала она.

Относительно погоды на завтра, то синоптик прогнозирует дожди в Украине 11 ноября.

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"Небольшие осадки предполагаются ночью в западных областях, днем на севере Украины местами в центральной части, а также в Одесской области", - отметила Наталья Диденко. В Киеве 11 ноября также ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха, по ее словам, в течение дня ожидается +8...+12 градусов, в Крыму до +14 градусов.

Будет ли снег в ноябре - прогнозы синпотиків

Народный синоптик Стас Щедрин не исключает, что вскоре может выпасть снег. "Уже вскоре в Украине может сильно захурделити. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как не странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2...-4 градусов днем", - заявил Щедрин.

То, что ноябрь 2022 в Украине будет холодным, подтверждает и коллега Станислава Щедрина народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы. По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

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