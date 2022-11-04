По прогнозу синоптика, похолодание будет во второй декаде ноября.

Народный синоптик Стас Щедрин удивил прогнозом погоды в Украине на ноябрь 2022. Он не исключает, что скоро может выпасть снег.

Как говорит погодный эксперт, морозы будут достигать -4 градуса днем. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, Украину могут накрыть метели, даже южные области не станут исключением.

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"Уже вскоре в Украине может сильно заснежить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как не странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", - заявляет Щедрин.

Какой будет зима в Украине: прогноз синоптиков

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму.

Вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная, заявлял директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Но, несмотря на это, ряд СМИ постоянно пишет о том, что Украину ждет холодная зима. Но эти прогнозы вряд ли сбудутся.

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