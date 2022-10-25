По словам народного синоптика Владимира Деркача, ноябрь-2022 можно назвать репетицией зимы.

Конец октября в Украине будет прохладным, а в ноябре ожидается настоящая репетиция зимы.

Такой прогноз в комментарии "КП в Украине" озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

По его данным, в конце октября Украина не согреется - на всю последнюю декаду будет всего два-три теплых дня.

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Погода в ноябре

В начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней, говорит народный синоптик.

"В первой декаде последний осенний месяц покажет плавный переход от "зрелой" до поздней осени. Где-то с середины этого периода придет похолодание, начнутся дожди, иногда с переходом в мокрый снег, температура снизится, особенно ночью. Она продолжит снижаться и в начале второй декады ноября. Погода будто проведет репетицию холодов, предупреждая, что зима не за горами", - спрогнозировал Владимир Деркач.

По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

"Сначала мы почувствуем его (похолодание - УНИАН) ночью, а за день-два уже и днем. На Волыни возможны морозы, в некоторых регионах они будут сильнее, после чего осадки усилятся. В основном следует ждать снег или мокрый снег, это зависит от области. В любом случае дождей ожидается гораздо меньше. Поэтому ноябрь в перспективе можно назвать репетицией зимы", - говорит народный синоптик.

По его данным, такая же погода сохранится и в начале декабря.

Изменение погоды в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в Украине в ближайшие дни ожидается потепление, однако не обойдется без дождей.

"С 25 октября и ориентировочно до 4-6 ноября в Украине вновь ожидается относительно сильное потепление до +14...+19", - спрогнозировал он.

Однако, по словам Щедрина, несколько следующих дней в большинстве областей будет дождливо. После этого ожидается резкое похолодание, снова задощит и заснежит.

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