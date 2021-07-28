До конца недели ожидать снижения температуры не стоит.

До конца недели и в начале следующей жаркая погода в Украине будет доминировать. Ожидать снижения температуры стоит лишь 3 августа.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа", - сообщила она.

Погода в Украине 29 июля

По прогнозу Натальи Диденко, периодические дожди и грозы в четверг, 29 июля, ожидаются практически повсюду в Украине.

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"Больше всего осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сдвинется", - пояснила синоптик.

По ее словам, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29...+34 градусов, в западных областях будет немного свежее воздух, +26...+ 31 градус.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня во многих областях Украины ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы.

По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы.

Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская