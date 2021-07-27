28 июля в Украине будет жарко и мокро / фото ua.depositphotos.com
В среду, 28 июля, Украину накроет жара до +34°, при этом во многих областях пройдут дожди, местами - с грозами. Осадки ожидаются на западе, севере страны и в некоторых центральных областях. На востоке и юге - сухо.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°, ливень.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +30°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Тернополе 28 июля ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +17°, днем +30°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, гроза.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+34°, облачно с прояснениями.
- В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+30°, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+30°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.
Погода в Украине 28 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 28 июля
28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
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