Во многих областях ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

Сегодня во многих областях Украины ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы", - говорится в сообщении.

Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 28 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +30°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 28 июля ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +17°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, гроза.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+34°, облачно с прояснениями.

В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+30°, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.

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Автор: Екатерина Лиманская