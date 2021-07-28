Сегодня во многих областях Украины ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы", - говорится в сообщении.
Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня, 28 июля
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°, ливень.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +30°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Тернополе 28 июля ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +17°, днем +30°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, гроза.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +19°, днем +32°.
В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+34°, облачно с прояснениями.
В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+30°, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+30°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.
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