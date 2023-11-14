В некоторых областях даже возможно образование снежного покрова.

В последнюю декаду ноября в Украине ожидается похолодание, благодаря кому в ряде областей возможно образование снежного покрова. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Температура в дальнейшем, в третьей декаде ноября все чаще будет в ночные часы ниже 0, а в дневные немножко выше. То есть, среднесуточная температура уже будет около "нуля"", - говорит синоптик.

По расчетам, именно после 20-го числа, с третьей декады больше шансов, что осадки уже будут смешанной фазы - ожидается мокрый снег с дождем или же твердой фазы, то есть снег. Преимущественно это касается северных и северо-восточных областей.

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"Там кое-где уже может снежный покров образовываться", - говорит синоптик.

Но на этой неделе, по ее данным, пока еще снежный покров и гололедица ожидается только в Карпатах.

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В ближайшую неделю в Украине будет дождливо. С 16 ноября ожидается похолодание, благодаря чему кое-где дождь может быть уже с мокрым снегом.

Также в отдельных областях ожидается определенное усиление ветра, что указывает на тенденцию к снижению температуры в конце недели.

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