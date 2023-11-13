По ночам в ряде областей уже будет "минус".

Украинцев ждет непростая погодная неделя. Согласно данным Погода УНИАН, начиная со вторника и аж до воскресенья ожидаются дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Первая половина недели будет относительно прохладной, а с четверга температура начнет постепенно снижаться. По ночам в ряде областей уже ожидается небольшой "минус".

После ветреных и дождливых выходных понедельник в Украине будет сухим. 13 ноября осадки ненадолго покинут нашу страну, чтобы вновь вернуться во вторник. Температура в большинстве областей поднимется до +8°...+11°, лишь на юге будет чуть теплее, +12°...+13°.

Во вторник, 14 ноября, дожди вновь охватят Украину, кроме отдельных областей на юге и востоке. На севере похолодает до +6°...+9°, на остальной территории будет +8°...+11°, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны столбики термометров покажут +12°...+14°.

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В среду, 15 ноября, дожди практически прекратятся в центральной части страны, в Сумской, Луганской и Запорожской областях. Температура в большинстве областей будет в пределах +8°...+11° и лишь на юге традиционно будет суть теплее - до +10°...+14°.

С четверга, 16 ноября, температура в Украине начнет снижаться. По всей стране столбики термометров покажут +5°...+9°, только на юге будет +9°...+11°. Дожди продолжатся везде, кроме большинства южных областей, а также Прикарпатья и Закарпатья.

Перед выходными, 17 ноября, в Украине станет еще прохладнее. Ночью на севере уже будет 0°...-1°. Днем на севере и северо-востоке воздух максимально прогреется лишь до +3°...+5°. На юге будет +7°...+10°, а на остальной территории ожидается от +6° до +9°.

На выходных в Украине станет еще холоднее. Дожди продолжатся и местами на левобережье они будут переходить в мокрый снег.

Ночью температур снизится до -2°...+3°, а днем к концу недели в большинстве областей похолодает до +2°...+5°, лишь в отдельных областях температура поднимется до +6°, а в Крыму - до +8°.

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