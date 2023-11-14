В Украине идет тенденция к снижению температуры в конце недели.

Почти всю неделю в Украине будет дождливо, а уже с четверга местами ожидается мокрый снег. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, на высокогорье Карпат снег уже выпал, а высота снежного покрова составляет 7-12 см.

"На этой неделе территория Украины преимущественно будет в поле пониженного давления. Соответственно, дождливо будет почти всю неделю. Конечно, с перерывами: где-то в ночные часы, кое-где в дневные", - говорит синоптик.

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По ее словам, 15-16 ноября даже может образоваться циклон над юго-востоком Украины. Но осадки все равно будут в виде дождя.

"Но в ночь на 16 ноября и также 17 числа уже могут быть именно в ночные часы осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом. 17-го числа даже есть вероятность того, что и в дневные часы может прорываться мокрый снег, то есть осадки смешанной фазы, как мы ее называем. Но рассчитывать на какие - то долговременные образования снежного покрова пока не стоит, оно все будет сразу будет таять, потому что температуры преимущественно плюсовые", - говорит синоптик.

Так, по ее данным, 15 и 16 ноября температура воздуха ночью и днем ожидается на уровне +3...+8, в южной части Украины +6...+11, а в Карпатах будет от -3 до +2.

17 и 18 ноября ночью уже похолодает до +3...-4, а в дневные часы будет до +5. немножко теплее традиционно будет на юге, +8, а в Крыму днем даже еще +14 может быть. В то же время в Карпатах даже ночью и днем уже -2...-6.

"В Карпатах и на высокогорье Карпат ожидается в течение следующих нескольких дней временами мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица и температура в дневные и ночные часы от -3 до +2", - предупредила Наталья Птуха.

Направление ветра, по прогнозу, будет меняться. Скорости сейчас умеренные, 5-10 м/с." 14 ноября днем и в четверг на западе Украины местами могут быть порывы 15-20 м/с, пока без предупреждений, просто определенное усиление в отдельных регионах может быть", - говорит синоптик.

Она объяснила, что время от времени будут проходить фронтальные системы с запада и юго-запада. Поэтому во время их прохождения может усиливаться ветер.

"Но в целом изменение его направления указывает нам на то, что идет тенденция к снижению температуры в конце недели, на выходные и как раз к началу третьей декады ноября. Ведь 17-18 ноября в ночные часы по стране ожидается от +2 до -4 градусов, днем 0...+5", - прогнозирует специалист.

Когда снег будет в Киеве - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в столице на этой неделе также будет дождливо. С 16 ноября ожидается похолодание. В этот день, а также 17 ноября в столице будет мокрый снег.

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