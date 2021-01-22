В Украину идут сильные снегопады и дожди - синоптик
В западных областях ожидаются метели, а восток страны зальет дождями.
В ближайшие дни в Украину придут снегопады и дожди.
Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида, передает Украина 24.
Сегодня погода порадует украинцев теплом до +9° (карта)
"В течение ближайших дней сохранится в целом такой умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", - рассказала Кульбида.
Если на западе в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур - от минуса к плюсу - ожидается еще и гололедица.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+5°... -4°
- Кропивницкий+3°... 0°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+6°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+7°... +3°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+8°... -1°
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:-3° / +8°
Влажность:51 %
Давление:746 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей