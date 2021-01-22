В Украину идут сильные снегопады и дожди - синоптик

08:55, 22 января 2021
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В западных областях ожидаются метели, а восток страны зальет дождями.

В Украину идут метели и дожди / фото УНИАН
В Украину идут метели и дожди / фото УНИАН

В ближайшие дни в Украину придут снегопады и дожди.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида, передает Украина 24.

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"В течение ближайших дней сохранится в целом такой умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", - рассказала Кульбида.

Если на западе в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур - от минуса к плюсу - ожидается еще и гололедица.

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Автор: УНИАН

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