В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на ближайшие три дня.

Выходные в Украине начинаются с атмосферных фронтов, которые принесут осадки, усиление ветра, местами порывы. В то же время будут преобладать плюсовые значения температуры. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, на вихдних на нашу территорию будут поступать атмосферные фронты с северо-запада, поэтому в следующие трое суток пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с. Сегодня его порывы будут достигать 15-20 м/с.

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Температура ночью 4-5 февраля составит 0°...+5°. Днем ожидается +1°...+7°, в воскресенье и понедельник на юге страны воздух прогреется вплоть до +11°.

В Карпатах ожидается снег и мокрый снег. Температура ночью составит -3°...-6°, а днем будет от -3° до +1°.

Погода в феврале 2024 - прогноз на месяц

Температура в феврале будет на 2-5 градусов выше нормы. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич. По его данным самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. В частности, ближе к середине месяца в отдельные дни температура может достигать почти летних +15°...+20°.

Синоптик говорит, что в феврале возможны кратковременные периоды похолодания, но обойдется без сильных морозов.

Снежный покров будет наблюдаться местами только в западных, северных и восточных областях. В целом осадки будут в виде дождей.

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