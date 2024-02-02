Вместе с потеплением пройдут и осадки.

Первые выходные февраля в Украине, 3 и 4 числа, будут теплыми, но мокрыми. В субботу температура днем будет от +2° до +9°, а дожди, местами - с мокрым снегом, пройдут практически по всей стране. В воскресенье осадков станет меньше, а температура повысится до практически весенних +4°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью 0°, днем -6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +6°,небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+7°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +4°...+8°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье температура составит +3°...+5°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -3°...+4°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+6°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -4°, днем +5°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -3°, днем +2°, снег и дождь. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +2°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +2°, днем +5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -3°, днем до +3°, мокрый снег. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит +6°, днем +8°, дождь.

В Трускавце в субботу пасмурно, небольшой дождь, температура до +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+7°, ливень.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +1°, мокрый снег и дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -1°...+4°, дождь.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+11°.

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