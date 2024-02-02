Периоды похолодания также будут, но кратковременные.

Февраль 2024 в Украине будет теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране. На фоне юго-западных ветров в Центральной, Южной и Восточной Европе температура воздуха в среднем за месяц ожидается выше нормы. Поскольку будет преобладать поле пониженного давления, то количество осадков ожидается достаточным, местами в 2-3 раза выше климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Непосредственно в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможен прогрев воздуха в дневные часы выше +10 °С, а ближе к середине февраля не исключены значения +15...+20 °С в отдельные дни", - прогнозирует он.

По данным синоптика, немного прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье.

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Температурный фон в среднем за месяц по стране будет колебаться в пределах -2...+4 °С, что примерно на 2-5 градусов выше климатической нормы. При этом, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов.

"В связи с частыми прохождениями циклонов и атмосферных фронтов, в течение месяца возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер в отдельные дни, порой до 15-22 м/с", - предупреждает специалист.

Количество осадков будет около нормы, местами выше нормы на 20-40%. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. В целом подавляющая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южной половине и Крыму.

Погода в феврале - прогноз Укргидрометцентра

Ожидается, что средняя за месяц температура будет от 4° мороза до 2° тепла. Это означает, что в южных, восточных, Кировоградской,Днепропетровской областях и в Крыму будет на 1-1,5° теплее нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

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