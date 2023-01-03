По прогнозу Укргидрометценра, изменение погоды ожидается уже с 5 января.

На этой неделе в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. В частности, с четверга почти по всей стране ожидаются осадки различной фазы, а температура начнет постепенно снижаться. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Так, по данным синоптиков, сегодня и завтра в Украине сохранится теплая без осадков погода. Температура ночью составит 0-8° тепла, днем 6-12° тепла.

"5 января - смена погоды: в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ночью мокрый снег, днем преимущественно дождь, местами налипание мокрого снега, гололед", - предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на остальной территории ночью будет без осадков, а днем немного дождливо. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; днем температура будет около 2-8° тепла, а на Закарпатье и юге страны все еще ожидается до +12°.

"На высокогорье Карпат значительный снег, метели, температура в течение суток 0-5° мороза", - отметили синоптики.

По их прогнозу, 6 января ночью в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, днем в Карпатском регионе и в восточной части ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Температура ночью и днем составит уже 0-6° мороза, а на северо-востоке страны будет до 10° мороза. В то же время в южной части, большинстве восточных областей и в Карпатском регионе ночью будет от 4° тепла до 2° мороза, а днем 1-7° тепла.

В Украину идет похолодание

По данным синоптиков, на этой неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, они прогнозируют похолодание и осадки.

Так, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодная масса зайдет в Украину 4-6 января, а пик морозов ожидается в период с 7 по 9 января.

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